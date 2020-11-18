Фермеры Удмуртии научились производить французский сыр Бюш де Шевр

Специалисты прошли стажировку на сыроварнях Франции.

Ижевск. Удмуртия. Фермеры Удмуртии освоили производство французского сыра с травами и в золе Бюш де Шевр. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

В переводе с французского название звучит как «козье полено». Отмечается, что это традиционный сыр для долины Луары.

Специалистов из Удмуртии обучали известные сыроделы Франции. Фермеры прошли стажировки на сыроварнях и освоили премудрости производства сыра из французских заквасок.

Также производители региона научились изготавливать из живого козьего молока творог, йогурты, кефир, цельное питьевое молоко, не добавляя при этом загустители и стабилизаторы.

Продукция из Удмуртии уже появилась на прилавках в том числе и в Москве.

Отметим, за 10 месяцев 2020 года производство козьего молока в республике достигло 438 т. С начала года козье поголовье в регионе выросло на 42% и к 1 ноября составило более 2,5 тыс.