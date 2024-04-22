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Производства сыра и творога выросло в Удмуртии за первый квартал 2024 года

14:35, 22 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Производства сыра и творога выросло в Удмуртии за первый квартал 2024 года
14:35, 22 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#сыр\n#творог
Фото: unsplash.com (Silke Liebig-Braunholz)
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Республика сохраняет нарастающий темп в этой отрасли.

Ижевск. Удмуртия. Производство сыров и творога выросло в Удмуртии. Об этом сообщает Удмуртстат.

Ведомство проанализировало показатели за январь-март 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В текущем году в Удмуртии произвели 12 735 тонн продукции, что на 6,2% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, всего за 2023 год в Удмуртии произвели 50 тысяч тонн сыров и творога. В свою очередь это на 12% больше, чем в предыдущем 2022 году. 

Также напомним, что в центре Ижевска планируют открыть частную сыроварню.

14:35, 22 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
19
0
#Удмуртия\n#сыр\n#творог