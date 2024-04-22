Производства сыра и творога выросло в Удмуртии за первый квартал 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Производство сыров и творога выросло в Удмуртии. Об этом сообщает Удмуртстат.

Ведомство проанализировало показатели за январь-март 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В текущем году в Удмуртии произвели 12 735 тонн продукции, что на 6,2% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, всего за 2023 год в Удмуртии произвели 50 тысяч тонн сыров и творога. В свою очередь это на 12% больше, чем в предыдущем 2022 году.

Также напомним, что в центре Ижевска планируют открыть частную сыроварню.