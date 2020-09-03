В Ижевске выпустили транспортные карты с писателями, призывающими разделять отходы

Часть суммы с продажи карт пойдёт на выпуск буклета о правилах сортировки мусора в Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Регоператор по обращению с отходами и оператор безналичной оплаты «Стриж» выпустили лимитированный тираж транспортных карт с изображениями классиков русской литературы. Карта выполнена в форме брелока, на каждой – портрет писателя и фраза-отсыл к его произведению, напоминающая о важности раздельного сбора отходов.

Пресс-секретарь регоператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство» Ольга Чураева: «Карта – это то, чем пользуешься каждый день, она всегда перед глазами. И пусть это будет ещё одним напоминанием-маячком о важном и нужном деле. Выпуск карт – продолжение нашего большого марафона #ЧистоПоУдмуртски. В августе в Ижевске появились билборды с писателями, а сейчас эти макеты перекочевали на транспортные карты».

В ижевский пункт обслуживания транспортных на Ленина, 4а билеты поступят 14 сентября. При покупке можно будет выбрать любой тарифный план – школьный, студенческий, гражданский, на один, два вида транспорта или сразу на все. Пополняться новые карты будут, как и все другие транспортные – через сеть терминалов, в кассах транспортных предприятий и через сервисы онлайн-пополнения.

Генеральный директор ООО «Транспортные информационные системы» - оператора системы безналичной оплаты «Стриж» Александр Прозоров: «Часть средств с продажи каждой карты этой серии будем перечислять на издание буклета о правилах сортировки. Брелоки, как и большинство транспортных билетов, многоразовые, по нашим подсчётам, только благодаря переходу на электронные проездные и отказу от бумажных носителей, мы за 10 лет работы сэкономили 5 тонн бумаги».

Покупая карту-брелок, каждый ижевчанин будет вносить свою лепту в развитие цивилизованной системы обращения с отходами в столице Удмуртии. Чем больше проездных будет продано, тем большим тиражом выйдут буклеты о правилах раздельного сбора мусора.