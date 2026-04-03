Удмуртия. В Удмуртию поступит первая партия из 1500 новых мусорных контейнеров. Как сообщили в региональном Минприроды, закупка баков произведена в соответствии с новыми требованиями законодательства, которые меняют внешний вид мусорных площадок.

Напомним, теперь контейнеры для смешанных твердых коммунальных отходов (ТКО) должны быть серого цвета, а для раздельно собранных фракций — синего цвета.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что ежедневно в регионе скапливается до 1100 тонн отходов. В прошлом году было построено 168 площадок для сбора ТКО, а в планах на текущий год построить ещё 200 площадок.

Новые контейнеры распределят по разным уголкам республики. Наибольшее количество баков — 540 штук — получит Малопургинский район. В Камбарке и Камбарском районе появится 384 контейнера, в Каракулинском — 303, в Киясовском — 261. Оставшуюся часть партии региональный оператор «Спецавтохозяйство» направит на вновь построенные площадки и для замены вышедших из строя баков в других районах.