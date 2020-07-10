Увинский производитель может остаться без «Голландского» сыра из-за найденных в нем растительных жиров

За обнаруженные в продукции жиры растительного происхождения предприятие оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Ува. Удмуртия. У предприятия из Увинского района планируют отозвать декларацию о соответствии на сыр «Голландский» из-за обнаруженных в нем растительных жиров. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, еще в июле 2019 года на одном из заводов были отобраны пробы сыра с массовой долей жира 45%.

В казанской лаборатории в продукции обнаружили растительные жиры, что недопустимо в соответствии с требованиями законодательства России и технических регламентов ЕАЭС. Анализ данных в системе «Меркурий» показал, что растительные жиры в сыр добавил производитель.

В феврале этого года Арбитражный суд Удмуртской Республики за нарушение требований технических регламентов оштрафовал предприятие на 50 тыс. рублей. Однако компания обжаловала решение в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. 6 июля жалоба оставлена без удовлетворения.

«Управлением Россельхознадзора подготовлены документы об отзыве декларации о соответствии на сыр «Голландский» с массовой долей жира 45%», - говорится в сообщении Управления Россельхознадзора.

Как следует из материалов на сайте Арбитражного суда, в феврале за нарушение техрегламентов оштрафовали на 50 тыс. рублей оштрафовали ООО «Ува-молоко». В июле это решение поддержал Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Постановление может быть вновь обжаловано в Арбитражном суде Уральского округа в течение двух месяцев.