Баням и саунам разрешили возобновить работу в Удмуртии

Кроме того, со среды возобновляется деятельность санаториев и пансионатов.

Ижевск. Удмуртия. Баням, саунам, соляриям и спа-салонам разрешили возобновить работу в Удмуртии со среды, 15 июля. Об этом говорится в распоряжении главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

Также открыться смогут массажные салоны, не имеющие медицинской лицензии.

Кроме того, со среды возобновляется деятельность пансионатов, домов отдыха и иных санаторно-курортных организаций при условии выполнения методических рекомендаций Роспотребнадзора. Ранее они могли работать только как обсерваторы и пункты временного размещения.

Одновременно документ продлил до 10 августа действие карантина в домах престарелых и интернатах.