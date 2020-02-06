24 млн рублей взыскали с ижевского концерна «Калашников» в пользу Минобороны

Всего министерство обороны требовало с предприятия 168 млн рублей неустойки.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с концерна «Калашников» почти 24 млн рублей в пользу Минобороны России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт суда.

Всего военное ведомство требовало с концерна 168 млн рублей неустойки. 5 февраля арбитражный суд Москвы решил взыскать 23,8 млн рублей от этой суммы. Других данных пока нет.

Напомним, что в конце декабря 2019 года Минобороны инициировало ещё один иск к «Калашникову» на сумму 651 млн рублей. Заседание по нему состоится 5 марта.