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Энергетики напомнили жителям Удмуртии о необходимости очистки крыш от снега

15:20, 06 марта, 2019
15:20, 06 марта, 2019
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#бизнес\n#безопасность\n#энергетика\n#реклама\n#Удмуртия\n#снег
Фото: Электрические сети Удмуртии
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При уборке снега необходимо соблюдать осторожность и, во избежание поражения электрическим током, не приближаться к проводам линий электропередачи.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Электрические сети Удмуртии» напомнило собственникам зданий и управляющих компаний городов и районов Удмуртской Республики о необходимости своевременно очищать крыши от снега и наледи. Это нужно делать во избежание самопроизвольного схода снега с крыш домов и предотвращения обрыва электрических проводов.

При уборке снега с крыш необходимо соблюдать осторожность и во избежание поражения электрическим током не приближаться к проводам линий электропередачи. При обнаружении оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние менее 8 метров. О повреждении электрического провода следует сообщить диспетчеру электрических сетей по телефону (3412) 601-101 или в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования.

До прибытия аварийной бригады не следует подпускать к оборванному проводу прохожих, особенно детей.

При необходимости отключения электрической энергии для обеспечения безопасности при очистке крыши от снега необходимо предварительно подать заявку диспетчеру электрических сетей с указанием места и времени проведения работ.

Ущерб, причиненный электрическим сетям сходом снега с крыш из-за несвоевременной уборки или в процессе уборки, будет предъявляться лицам, эксплуатирующим здание.

15:20, 06 марта, 2019
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#бизнес\n#безопасность\n#энергетика\n#реклама\n#Удмуртия\n#снег

 

 

 


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