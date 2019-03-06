Энергетики напомнили жителям Удмуртии о необходимости очистки крыш от снега

При уборке снега необходимо соблюдать осторожность и, во избежание поражения электрическим током, не приближаться к проводам линий электропередачи.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Электрические сети Удмуртии» напомнило собственникам зданий и управляющих компаний городов и районов Удмуртской Республики о необходимости своевременно очищать крыши от снега и наледи. Это нужно делать во избежание самопроизвольного схода снега с крыш домов и предотвращения обрыва электрических проводов.

При уборке снега с крыш необходимо соблюдать осторожность и во избежание поражения электрическим током не приближаться к проводам линий электропередачи. При обнаружении оборванных проводов нельзя приближаться к ним на расстояние менее 8 метров. О повреждении электрического провода следует сообщить диспетчеру электрических сетей по телефону (3412) 601-101 или в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) муниципального образования.

До прибытия аварийной бригады не следует подпускать к оборванному проводу прохожих, особенно детей.

При необходимости отключения электрической энергии для обеспечения безопасности при очистке крыши от снега необходимо предварительно подать заявку диспетчеру электрических сетей с указанием места и времени проведения работ.

Ущерб, причиненный электрическим сетям сходом снега с крыш из-за несвоевременной уборки или в процессе уборки, будет предъявляться лицам, эксплуатирующим здание.