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В расписании «Аэрофлота» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва

16:40, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
16:40, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
399
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#Ижевск\n#авиация\n#Аэрофлот\n#Москва\n#Удмуртия\n#региональная авиация\n#гражданская авиация\n#полет
Фото: Аэрофлот
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Пока покупка и бронь билетов на них невозможна.

Москва. В расписании авиакомпании «Аэрофлот» появились рейсы Москва-Ижевск-Москва. На сайте говорится, что полеты будут выполняться ежедневно.

Согласно информации, которую выдает раздел «Расписание рейсов», первые полеты на Sukhoi SuperJet 100 будут совершены 28 октября. Из Ижевска в Москву можно будет улететь в 20:40 по местному времени, прибывает самолет в 21:40 по московскому (2 часа в пути).

Из «Шереметьево» самолет будет вылетать в 16:45 (по Москве), а прибывать в столицу Удмуртии в 19:40 местного времени (1 час 55 минут в пути). Также в расписании московского аэропорта имеется информация о рейсе, вылет которого запланирован на 23:25 (по Москве), прибытие в 02:20 местного времени (1 час 55 минут в пути).

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На сайте говорится, что рейсы будут выполняться ежедневно.

В расписании на 29 число появляется еще один рейс. По предварительной информации, из Ижевска самолет будет вылетать в 03:20 по местному времени, прибывать в 4:25 по Москве (2 часа 5 минут в пути).

Отметим, что в разделе «Купить билет» информации о рейсах пока нет.

16:40, 21 августа, 2018
Георгий Поветкин
399
0
#Ижевск\n#авиация\n#Аэрофлот\n#Москва\n#Удмуртия\n#региональная авиация\n#гражданская авиация\n#полет

 

 

 


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