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Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

08:30, 13 июля, 2018
Дарья Саушина
08:30, 13 июля, 2018
Дарья Саушина
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#бизнес\n#инвестиции\n#сельское хозяйство\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#АПК
Фото: ИА Сусанин (закладка камня на месте строительства завода интегральных тракторов)
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В региональном Минпроме рассказали, что инвестор не предоставил ни бизнес-план, ни финансовую модель.

Ижевск. Удмуртия. В 2018 году под Ижевском должен был запуститься завод по производству интегральных тракторов. Инвестиционный проект стоимостью 22 млрд рублей был рассчитан на сборку машин ЛТИ-162.5 мощностью 150 и 180 лошадиных сил. В мае 2017 года на площадке напротив поста ГИБДД по Воткинскому тракту заложили камень на месте будущего строительства. В июле 2018 года на участке нет не только завода, но и закладного камня.

Как сообщили в министерстве промышленности и торговли Удмуртской Республики, инвестор ООО «УралИжТрак» обращался за поддержкой НИОКР. Но компания не предоставила ни одного проектного документа, включая бизнес-план, смету расходов, финансовую модель, конструкторскую документацию.

«Соответственно инициатор проекта даже не заявлялся на конкурсный отбор ни в 2016, ни в 2017 году. После этого контакты компании с Минпромторгом прекратились. По нашему мнению, проект не был запущен по причине отсутствия у ООО «УралИжТрак» крупного партнера-инвестора, так как проект более чем амбициозный и оценивается не менее чем в 20 млрд рублей», - говорится в комментарии регионального ведомства.

В Минпроме также отметили, что трактор, который планировали производить под Ижевском – не собственная разработка компании, а модернизированная на «Уралвагонзаводе» модель липецкого предприятия. «Каким образом техдокументация на интегральный трактор 2-3 тяговых классов (150 и 180 л. с.) ЛТИ162.5. попала в руки инициаторов проекта нам не известно», - сообщили в Минпроме.

В министерстве сельского хозяйства Удмуртской Республики рассказали, что ведомство не видит целесообразности в реализации данного проекта.

«В отрасли существует необходимость в обновлении парка - выбытие сельхозмашин и агрегатов опережает их приобретение. Но данная ситуация сложилась не по причине нехватки предложения техники на рынке, а в связи с отсутствием у сельхозпредприятий финансовых возможностей для приобретения новых машин», - сообщила начальник отдела инженерно-технической политики и охраны труда министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Руфия  Гадлгареева. По ее словам, стоимость одного из самых популярных тракторов марки Versatile сегодня составляет 7,5 млн рублей.

В Минсельхозе подчеркивают, что на поддержку нереализованного инвестиционного проекта республика не потратила средств.

В четверг, 12 июля, глава Удмуртской Республики побывал в Можге. «Первая остановка - строительная площадка ледовой арены. Затем выставка техники Авторемонтного завода Можгинский. Трактор по цене квадроцикла – «Батыр» будет стоить порядка 200'000 рублей, собирать их планируют до 2000 штук в год», - написал в своих соцсетях руководитель региона.


08:30, 13 июля, 2018
Дарья Саушина
703
0
#бизнес\n#инвестиции\n#сельское хозяйство\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#АПК

 

 

 


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