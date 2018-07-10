Завод «Лада Ижевск» получил от АвтоВАЗа 6,5 млрд рублей

Деньги предоставляются на финансирование уставной деятельности предприятия.

Ижевск. Удмуртия. «Лада Ижевский автомобильный завод» получил от АвтоВАЗа заем на 6,5 млрд рублей с возобновляемым лимитом задолженности. Как сообщает Интерфакс, деньги предоставляются на финансирование уставной деятельности предприятия.

Договор заключен 9 июля 2018 года на срок до 31 декабря 2024 года включительно.

Отметим, что ижевский завод выпускает седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW и их кросс-версии Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

В первом полугодии 2018 года самым популярным в семействе стала Lada Vesta. Заводу удалось продать почти 50 тыс. автомобилей. Показатель по сравнению с аналогичным за прошлый год вырос на 43,5%.