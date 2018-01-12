Максим Соколов: разделение «Ижавиа» на аэропорт и авиакомпанию позволит привлечь новых инвесторов

По словам Максима Соколова, это позволит привлечь новых инвесторов.

Ижевск. Удмуртия. Министр транспорта России поддержал разделение «Ижавиа» на аэропорт и авиакомпанию. По словам Максима Соколова, такой шаг позволит привлечь новых инвесторов.

«Аэропорт является воротами республики и основным элементом ее инвестиционной привлекательности. […] Пассажиропоток перевалил за 300 тыс. человек в год и стал инвестиционно привлекательным. Конечно, мы понимаем, что, в первую очередь, необходима реконструкция аэродромной инфраструктуры. Здесь мы обсудили с главой республики ряд предложений, которые бы позволили обеспечить инвестиционную привлекательность, поднять ее на тот уровень, когда в республику пришел системный инвестор», - рассказал в ходе рабочего визита в Ижевск Максим Соколов.

По его словам, такое решение даст стимул развития не только самого аэропорта, но и авиакомпании с точки зрения использования новых типов судов.

Напомним, что ранее УФАС обратилось в суд с иском о разделении «Ижавиа» на аэропортовый комплекс и авиаотряд. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. Апелляционная инстанция это решение поддержала.

