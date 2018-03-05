Общая сумма инвестиций в проект превысила 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском механическом заводе торжественно открыли новое деревообрабатывающее производство. Общая сумма инвестиций в проект превысила 1 млрд рублей.

«Мы приступили к активной фазе комплексной модернизации ИМЗ. Объем инвестпрограммы механического завода в 2018 году планируется на уровне 5 млрд рублей. Полное техническое и технологическое перевооружение мы завершим ко Дню Оружейника в 2019 году», - прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

Глава Удмуртии Александр Бречалов познакомился с новым производством и высоко оценил потенциал предприятия.

«Концерн «Калашников» уже не первый год успешно занимается реализацией очень крупной инвестиционной программы, направленной на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции, на повышение производительности труда. Свидетельством продуманной, системной работы является и новое производство на Механическом заводе. Уверен, у предприятия отличные перспективы развития. Его продукция всегда будет востребована»

В рамках реконструкции производства в цеха были закуплены 20 единиц нового оборудования: лазерные комплексы, обрабатывающие центры с ЧПУ для деревообработки, сушильные и окрасочные камеры с online-режимом мониторинга работы. Ввод в эксплуатацию нового оборудования позволит пополнить штат предприятия высококвалифицированными специалистами.

«До сегодняшнего дня наш цех располагался в шести различных корпусах. Благодаря централизации мы полностью замкнули технологический цикл изготовления деревянных деталей, а также тары, в рамках одного корпуса. Было закуплено современнейшее оборудование. Обрабатывающие центры дают возможность заменить нам механический участок, который занимал площадь 1920 квадратных метров, кроме того, это дает нам гибкость производства», - рассказал журналистам начальник цеха деревообработки Денис Поварницын.

Гендиректор концерна «Калашников» Алексей Криворучко также отметил, что в 2018 году объемы производства на ИМЗ «точно не упадут, будет рост и объемов».

«Концерн будет осваивать новую гражданскую продукцию стрелкового направления. Новые ружья, новые винтовки, новые пистолеты. Это будет целая линейка, разработка уже сделана», - уточнил Алексей Криворучко.

В свою очередь, управляющий директор ИМЗ Александр Гвоздик рассказал, что открытие нового деревообрабатывающего центра позволит выпускать приклады, цевья и ложи для спортивно-стрелкового и охотничьего оружия на уровне лучших мировых производителей при сокращении затрат.

«Мы уже сейчас прогнозируем увеличение выручки от реализации базовых моделей нашего оружия за счет роста объемов продаж и освоения новой продукции»», - сказал Гвоздик.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также отметил успехи предприятия. По словам руководителя региона, команды правительства и предприятия нацелены на распространение продукции во многие российские регионы.

Наша справка:

Ижевский механический завод – одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускающее спецтехнику, гражданское и служебное оружие, медицинскую технику и микроэлектронику, точное стальное литье и некоторые товары народного потребления. Выручка предприятия за 2017 год превысила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль достигла 131 млн рублей.