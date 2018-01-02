Глазовский ЧМЗ впервые в России создал производство оксида гафния

Сырьем для изготовления продукта служат собственные гидрометаллургические отходы производства реакторного циркония.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на Чепецком механическом заводе (входит в АО «ТВЭЛ») впервые в России создан полный технологический цикл производства оксида гафния. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Особенность технологии состоит в том, что сырьем для изготовления нового продукта служат собственные гидрометаллургические отходы производства реакторного циркония.

«Высокотехнологичный продукт применяется для получения бескислородных соединений (карбидов, боридов, нитридов), которые используются при производстве твердых, износоустойчивых покрытий для теплонагруженных узлов и деталей авиационно-космической техники, инструмента для высокоскоростной обработки и высокотемпературных композиционных материалов», - говорится в сообщении.

Также, оксид гафния используется при производстве специальных марок стекла для оптико-волоконных изделий, в качестве пленкообразующего материала. Стабилизированный оксидом иттрия оксид гафния применяется для получения термобарьерных покрытий.