«Аптеки Удмуртии» планируют выйти на операционную прибыль в ближайшем будущем

ГУП УР «Фармация» на сегодняшний день уже является прибыльным.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшее время ГУП УР «Аптеки Удмуртии» выйдет на операционную прибыль. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал директор «Аптек Удмуртии» и «Фармации» Константин Егоров. В настоящее время на обоих предприятиях имеется тенденция к росту.

«В настоящее время мы видим уверенный финансовый рост. Компания ГУП УР «Фармация» на сегодняшний день является прибыльным, «Аптеки Удмуртии», мы предполагаем, в ближайшее время перейдут на операционную прибыль», - сообщил Егоров.

По его словам, на предприятиях проводится активная работа по формированию ассортимента, идет ревизия свободных площадей, которые можно сдавать в аренду. Кроме того, меняются подходы к закупке препаратов, что позволит снизить цены, увеличив доходность организаций в ближайший квартал.

«Полученная прибыль будет направлена на модернизацию аптечных учреждений, капитальный ремонт, замену торгового оборудования и расширение ассортимента», - отметил Константин Егоров.

Напомним, что в июле Анастасия Муталенко, назначенная антикризисным менеджером «Аптек Удмуртии» и «Фармации», рассказала о планах по оптимизации предприятий.