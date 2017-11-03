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      «Аптеки Удмуртии» планируют выйти на операционную прибыль в ближайшем будущем

      18:17, 03 ноября, 2017
      18:17, 03 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#фармацевтика\n#аптека
      Фото: pxhere.com
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      ГУП УР «Фармация» на сегодняшний день уже является прибыльным.

      Ижевск. Удмуртия. В ближайшее время ГУП УР «Аптеки Удмуртии» выйдет на операционную прибыль. Об этом информационному агентству «Сусанин» рассказал директор «Аптек Удмуртии» и «Фармации» Константин Егоров. В настоящее время на обоих предприятиях имеется тенденция к росту. 

      «В настоящее время мы видим уверенный финансовый рост. Компания ГУП УР «Фармация» на сегодняшний день является прибыльным, «Аптеки Удмуртии», мы предполагаем, в ближайшее время перейдут на операционную прибыль», - сообщил Егоров.

      По его словам, на предприятиях проводится активная работа по формированию ассортимента, идет ревизия свободных площадей, которые можно сдавать в аренду. Кроме того, меняются подходы к закупке препаратов, что позволит снизить цены, увеличив доходность организаций в ближайший квартал.

      «Полученная прибыль будет направлена на модернизацию аптечных учреждений, капитальный ремонт, замену торгового оборудования и расширение ассортимента», - отметил Константин Егоров.

      Напомним, что в июле Анастасия Муталенко, назначенная антикризисным менеджером «Аптек Удмуртии» и «Фармации», рассказала о планах по оптимизации предприятий.

      18:17, 03 ноября, 2017
      0
      #Ижевск\n#торговля\n#Удмуртия\n#фармацевтика\n#аптека

       

       

       

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