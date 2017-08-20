Юбилей празднует гендиректор Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев

С 70-летнием руководителя многотысячного предприятия поздравил управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Ижевск. Удмуртия. Юбилей празднует генеральный директор Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев. В воскресенье, 20 августа, ему исполняется 70 лет. С юбилеем руководителя одного из градообразующих предприятий поздравил управляющий ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.

Уважаемый Геннадий Иванович!

От многотысячного коллектива агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и от меня лично примите искренние поздравления с важной датой – 70-летним юбилеем!

Вы прошли долгий и сложный путь от простого рабочего до руководителя высшего звена одного из крупнейших предприятий оборонной промышленности России. Постепенно приобретая опыт производственного ремесла, повышая квалификацию, перенимая знания старших коллег, Вы достигли вершины профессионального мастерства, и сегодня являетесь мудрым учителем и наставником для нескольких поколений заводчан.

Сила воли, внимательное отношение к людям, желание идти вперед и вести за собой – Ваши отличительные качества, благодаря которым Вам удалось сплотить вокруг себя команду высококлассных специалистов, умеющих эффективно работать. Ваш высокий профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей, способность видеть перспективу позволили возглавляемому Вами предприятию не только реализовать крупнейшие проекты оборонно-промышленного комплекса, но и внести значительный вклад в производство товаров народного потребления.

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» известен во всей Российской Федерации и далеко за ее пределами – и это во многом Ваша заслуга, которая по достоинству отмечена многочисленными государственными наградами и почетными знаниями. Стабильная работа предприятия не только обеспечивает ему лидерство в отрасли, но и способствует социально-экономическому развитию Удмуртской Республики и благополучию ее жителей.

Вы и сегодня полны новых идей и амбициозных планов, внедряя на предприятии современные проекты, направленные на увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, обеспечение социальной стабильности в коллективе.

Пусть и впредь все Ваши начинания находят отклик и поддержку среди единомышленников и соратников. Пусть Ваша работа доставляет удовольствие, во всех делах сопутствует успех, а в доме всегда царят покой, уют, согласие и благополучие.

Желаем Вам, уважаемый Геннадий Иванович, душевной гармонии, неиссякаемой энергии, бодрости духа, долгих и счастливых лет жизни! Пусть и в дальнейшем Вас окружают верные друзья и внимательные коллеги, забота и понимание родных людей.

Мира и добра Вам и Вашей семье!