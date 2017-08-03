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      Советник главы Удмуртии объяснил создание второго инвестиционного портала республики

      08:30, 03 августа, 2017
      08:30, 03 августа, 2017
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      #интернет\n#бизнес\n#инвестиции\n#власть и чиновники\n#инвестиционная привлекательность\n#информационные технологии
      Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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      По словам Александра Свинина, действовавший ранее сайт не отвечал современным требованиям.

      Ижевск. Удмуртия. Советник главы Удмуртии Александр Свинин объяснил появление второго инвестиционного портала республики. Напомним, что 1 августа в регионе презентовали карту инвестиционных возможностей региона. Найти ее можно на инвестиционном портале по адресу Investudm.ru. Здесь в разделе контакты указаны и.о. постпреда главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич и советник врио главы Александр Свинин.

      При этом с 2015 года действует инвестиционный портал Удмуртской Республики - Udminvest.ru. На этом сайте в контактах агентство инвестиционного развития, центр кластерного развития, Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства и республиканский бизнес-инкубатор.

      Как пояснил Александр Свинин, старый портал уже не отвечал как современным техническим требованиям, так и требованиям взаимодействия региона с потенциальными внешними и внутренними инвесторами. «Конечно, проще и дешевле было создать новый портал, чем переделывать старый, потому что старый не отвечал современному уровню разработки. И копаться и переделывать старый код всегда дороже и сложнее, чем создавать что-то новое. <…> Первый портал, конечно, закроется, и, в общем-то, вся информация переносится сейчас на новый существующий портал», - рассказал советник главы. Он также отметил, что сайт создан для удобства инвестора и получения всей необходимой информации в формате "одного окна".

      На презентованной карте инвестиционных возможностей можно получить общую информацию о городах и районах, существующих инвестиционных площадках и проектах, инфраструктуре, потенциале и истории успеха отдельных компаний.

      08:30, 03 августа, 2017
      364
      0
      #интернет\n#бизнес\n#инвестиции\n#власть и чиновники\n#инвестиционная привлекательность\n#информационные технологии

       

       

       

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