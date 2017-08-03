Советник главы Удмуртии объяснил создание второго инвестиционного портала республики

По словам Александра Свинина, действовавший ранее сайт не отвечал современным требованиям.

Ижевск. Удмуртия. Советник главы Удмуртии Александр Свинин объяснил появление второго инвестиционного портала республики. Напомним, что 1 августа в регионе презентовали карту инвестиционных возможностей региона. Найти ее можно на инвестиционном портале по адресу Investudm.ru. Здесь в разделе контакты указаны и.о. постпреда главы Удмуртии при Президенте России Михаил Хомич и советник врио главы Александр Свинин.

При этом с 2015 года действует инвестиционный портал Удмуртской Республики - Udminvest.ru. На этом сайте в контактах агентство инвестиционного развития, центр кластерного развития, Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства и республиканский бизнес-инкубатор.

Как пояснил Александр Свинин, старый портал уже не отвечал как современным техническим требованиям, так и требованиям взаимодействия региона с потенциальными внешними и внутренними инвесторами. «Конечно, проще и дешевле было создать новый портал, чем переделывать старый, потому что старый не отвечал современному уровню разработки. И копаться и переделывать старый код всегда дороже и сложнее, чем создавать что-то новое. <…> Первый портал, конечно, закроется, и, в общем-то, вся информация переносится сейчас на новый существующий портал», - рассказал советник главы. Он также отметил, что сайт создан для удобства инвестора и получения всей необходимой информации в формате "одного окна".

На презентованной карте инвестиционных возможностей можно получить общую информацию о городах и районах, существующих инвестиционных площадках и проектах, инфраструктуре, потенциале и истории успеха отдельных компаний.