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      Ижевский концерн «Калашников» выпустил бесшумный беспилотник для силовиков

      14:30, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      14:30, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      182
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#разведка\n#беспилотник
      Фото: Пресс-служба концерна «Калашников»
      182
      0

      Новый аппарат взлетает с рук и приземляется при помощи парашюта и воздушного амортизатора.

      Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа. Как сообщает пресс-служба предприятия, аппарат ZALA 421-16Е2 разработки ZALA AERO имеет бесшумный режим полета.

      «Первые аппараты уже переданы заказчикам. Ожидается, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний», — отметил заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO Никита Захаров.

      Новый беспилотник весит 7,5 кг, вмещает в себя камеру и тепловизионный модуль, может передавать видео на 30 км и взлетает с рук, без использования катапульты. Посадка аппарата осуществляется при помощи парашюта и воздушного амортизатора.

      «Комплекс становится связующим звеном для общевойсковой координации и управления наземными группами, роботизированной техники, а также ведения загоризонтной разведки и рекогносцировки», - говорится в сообщении концерна.

      Впервые беспилотник представят публике на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке «Армия-2017» в августе.

      Напомним, ижевский концерн «Калашников» выкупил контрольный пакет акций российского разработчика беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO в 2015 году.

      14:30, 20 июня, 2017
      Ксения Чернова
      182
      0
      #промышленность\n#Ижевск\n#Концерн Калашников\n#разведка\n#беспилотник

       

       

       

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