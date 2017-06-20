Ижевский концерн «Калашников» выпустил бесшумный беспилотник для силовиков

Новый аппарат взлетает с рук и приземляется при помощи парашюта и воздушного амортизатора.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский концерн «Калашников» запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа. Как сообщает пресс-служба предприятия, аппарат ZALA 421-16Е2 разработки ZALA AERO имеет бесшумный режим полета.

«Первые аппараты уже переданы заказчикам. Ожидается, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний», — отметил заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO Никита Захаров.

Новый беспилотник весит 7,5 кг, вмещает в себя камеру и тепловизионный модуль, может передавать видео на 30 км и взлетает с рук, без использования катапульты. Посадка аппарата осуществляется при помощи парашюта и воздушного амортизатора.

«Комплекс становится связующим звеном для общевойсковой координации и управления наземными группами, роботизированной техники, а также ведения загоризонтной разведки и рекогносцировки», - говорится в сообщении концерна.

Впервые беспилотник представят публике на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке «Армия-2017» в августе.

Напомним, ижевский концерн «Калашников» выкупил контрольный пакет акций российского разработчика беспилотных летательных аппаратов ZALA AERO в 2015 году.