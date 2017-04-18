Фестиваль «Туризм. Спорт. Отдых» пройдет в Ижевске

Состоится она с 28 по 30 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет фестиваль «Турзавод» в рамках ежегодной выставки «Туризм. Спорт. Отдых». Сама выставка на этот раз состоится с 28 по 30 апреля в ТРЦ «Италмас», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Ее отличительной особенностью станут смена концепции и празднование юбилея лыжницы Галины Кулаковой. Соберет она участников туротрасли из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и Китая. Новый бренд выставки должен отразить развитие промышленного туризма в республике.

«Мы готовы представить отрасль как креативное пространство, или «Турзавод». Только вдумайтесь, в нашей республике насчитывается 2,5 тысячи туристических объектов. Запуская механизм, пробуждающий и усиливающий желание людей путешествовать по Удмуртии, мы раскрываем промышленный, этнический, природный и творческий потенциал региона», - сказал заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики, Денис Утробин.

В качестве логотипа объединили удмуртскую звезду как символ этнической составляющей региона, шестеренку как олицетворение производственного потенциала республики и обозначение места положения как базовый элемент туристической отрасли.

Также в рамках выставки 29-30 апреля в Ижевске пройдет финал «Диво России» по Приволжскому федеральному округу, выставка дизайнерский проектов «Эко-упаковка в Удмуртии», фотоконкурс «Путешествуй по Удмуртии». Деловая программа включит презентации событийных мероприятий, турмаршрутов и инвестпроектов.