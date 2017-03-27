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      Удмуртия получит федеральную поддержку на финансирование проектов промышленных компаний

      14:47, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      14:47, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      144
      0
      #бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: @arzik2
      144
      0

      Федеральный и региональный фонды будут совместно предоставлять займы под 5%.

      Ижевск. Удмуртия. Микрокредитная компания Удмуртский фонд развития предпринимательства подписала соглашение о сотрудничестве с фондом развития промышленности. Как рассказал журналистам министр экономики региона Михаил Зайцев, документ о софинансировании подписали в пятницу, 24 марта.

      Промышленные предприятия получат возможность привлечь на реализацию проектов займы под 5% городовых сроком на 5 лет, только на меньшую сумму – от 20 до 100 млн рублей. Доля федерального фонда составит не более 70% и не менее 30% из республиканского.

      На сегодняшний день фонд развития промышленности софинансировал 134 проекта в 44 регионах России. 

      14:47, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      144
      0
      #бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия
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