Жители Ижевска смогут выбрать свой бизнес через «навигатор»

Он позволит онлайн выбрать вид бизнеса, подобрать помещение, меры поддержки и другое.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут выбрать свой бизнес через портал Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства (МСП). Как рассказал на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, заместитель министра экономики Удмуртии Михаил Тумин, столицы всех регионов попали в навигатор бесплатно.

На портале каждый сможет разработать бизнес-план с маркетинговыми стратегиями, инвестиционными и операционными затратами, финансово-экономическими результатами и окупаемостью инвестиций.

Главная задача бизнес-навигатора - дать максимальный информационный ресурс малому и среднему предпринимательству. Также по словам замминистра, есть предложение включить в список городов Сарапул, Воткинск, Глазов.

«Сейчас идёт оценка стоимости включения городов», - сказал Тумин.

Бизнес-навигатор МСП охватывает 76 городов России с населением свыше 250 тыс. человек.

«Он бизнесу может стать очень важным подспорьем. В таком варианте оценить рынок в конкретном городе, в конкретном районе, на конкретной улице до сегодняшнего дня было невозможно», - отметил министр экономики Удмуртии Михаил Зайцев.