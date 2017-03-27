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      Жители Ижевска смогут выбрать свой бизнес через «навигатор»

      12:02, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      12:02, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      257
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия
      Фото: pixabay.com
      257
      0

      Он позволит онлайн выбрать вид бизнеса, подобрать помещение, меры поддержки и другое.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут выбрать свой бизнес через портал Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства (МСП). Как рассказал на пресс-конференции в понедельник, 27 марта, заместитель министра экономики Удмуртии Михаил Тумин, столицы всех регионов попали в навигатор бесплатно.

      На портале каждый сможет разработать бизнес-план с маркетинговыми стратегиями, инвестиционными и операционными затратами, финансово-экономическими результатами и окупаемостью инвестиций.

      Главная задача бизнес-навигатора - дать максимальный информационный ресурс малому и среднему предпринимательству. Также по словам замминистра, есть предложение включить в список городов Сарапул, Воткинск, Глазов.

      «Сейчас идёт оценка стоимости включения городов», - сказал Тумин.

      Бизнес-навигатор МСП охватывает 76 городов России с населением свыше 250 тыс. человек.

      «Он бизнесу может стать очень важным подспорьем. В таком варианте оценить рынок в конкретном городе, в конкретном районе, на конкретной улице до сегодняшнего дня было невозможно», - отметил министр экономики Удмуртии Михаил Зайцев.

      12:02, 27 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      257
      0
      #бизнес\n#Ижевск\n#Удмуртия
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