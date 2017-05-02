Финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» закончился массовой дракой игроков

Арбитр показал четыре красных карточки.

Сочи. Финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» закончился массовой дракой. Арбитр показал сразу четыре красных карточки. С поля удалили Ари, Фарфана, Манучаряна и Фидлера.

Обладателями трофея в итоге стали московские железнодорожники, которое забили два безответных мяча в ворота екатеринбургского клуба. Отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.

«Эмоции такие как будто первый раз выиграли, а это уже мой шестой, седьмой как игрока. Наверное, я самый счастливый. То, что было в конце? Я не разобрался, но это футбол. Сегодня была настоящая команда, спасибо им за это», - сказал сразу после игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Отметим, что «Локомотив» выиграл кубок России в седьмой раз. Ране «железнодорожники побеждали в сезонах 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007, 2014/2015 годов.