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      Финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» закончился массовой дракой игроков

      21:49, 02 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      21:49, 02 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      175
      0
      #футбол\n#Москва\n#Екатеринбург\n#Сочи
      Фото: кадр из видео youtube.com
      175
      0

      Арбитр показал четыре красных карточки.

      Сочи. Финал Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом» закончился массовой дракой. Арбитр показал сразу четыре красных карточки. С поля удалили Ари, Фарфана, Манучаряна и Фидлера.

      Обладателями трофея в итоге стали московские железнодорожники, которое забили два безответных мяча в ворота екатеринбургского клуба. Отличились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.

      «Эмоции такие как будто первый раз выиграли, а это уже мой шестой, седьмой как игрока. Наверное, я самый счастливый. То, что было в конце? Я не разобрался, но это футбол. Сегодня была настоящая команда, спасибо им за это», - сказал сразу после игры главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

      Отметим, что «Локомотив» выиграл кубок России в седьмой раз. Ране «железнодорожники побеждали в сезонах 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2000/2001, 2006/2007, 2014/2015 годов.

      Урал - Локомотив ДРАКА ВО ВРЕМЯ МАТЧА!ФИНАЛ КУБКА РОССИИ.

      Нервы,бывает,дали 4 красных.

      21:49, 02 мая, 2017
      Георгий Поветкин
      175
      0
      #футбол\n#Москва\n#Екатеринбург\n#Сочи
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