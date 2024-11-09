RT запустил проект «Семья — Россия» об иностранцах, которые переехали в Россию

Москва. Телеканал RT запустил проект «Семья — Россия» (18+), в котором рассказывает истории тех, кто переехал в Россию и обрёл здесь дом.

Создатели решили узнать, почему иностранцы осознанно идут на смену гражданства и уезжают из США, Европы и западно ориентированных стран, и как они находят своё место в России.

Героями первого выпуска стали Максим и Галина Кибалка, которые раньше жили в Израиле. Из-за того, что они поддержали Россию после начала СВО и не принимают запрещённую в России ЛГБТ*-пропаганду, супруги стали изгоями и начали подвергаться травле. В результате в апреле 2024 года семья с тремя детьми, собакой и тремя котами переехала в Россию — в Сибирь.

Ведущая проекта депутат Госдумы России Мария Бутина помогла им урегулировать вопросы с документами по гражданству. Теперь Галина занимается ёлочными игрушками, Максим — мелким ремонтом, электрикой и сантехникой, а дети уже ходят в школу. Впереди им предстоит долгая адаптация к новым условиям, но самое сложное уже осталось позади.

Узнать подробнее о семье, её пути и трудностях, с которыми она столкнулась при переезде, можно узнать в первом выпуске программы.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.