Конкурс на лучшее чтение Корана среди детей проведут в Глазове

Глазов. Удмуртия. В Глазове проведут конкурс на лучшее чтение Корана среди детей (6+). Об этом сообщается в соцсетях глазовской мечети.

Согласно положению, конкурс проводится среди детей до 16 лет — учащихся исламских воскресных школ при мечетях северных районов Удмуртии. Конкурс проводится для мальчиков и девочек отдельно. Заявки принимаются до 31 августа 2024 года.

Сам конкурс пройдёт 8 сентября в соборной мечети Глазова (ул. 2-я Набережная, 11). Начало регистрации в 10:00.

Конкурс состоится в трёх номинациях: «Любимая сура», «Моё богатство», «Мой таджвид».

Подробности конкурса можно узнать из положения по ссылке.