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Конкурс на лучшее чтение Корана среди детей проведут в Глазове

17:35, 12 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Конкурс на лучшее чтение Корана среди детей проведут в Глазове
17:35, 12 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
83
0
#Глазов\n#дети\n#ислам\n#Коран
Фото: Kandinsky 3.1
83
0

К участию приглашают воспитанников исламских воскресных школ северных районов республики.

Глазов. Удмуртия. В Глазове проведут конкурс на лучшее чтение Корана среди детей (6+). Об этом сообщается в соцсетях глазовской мечети.

Согласно положению, конкурс проводится среди детей до 16 лет — учащихся исламских воскресных школ при мечетях северных районов Удмуртии. Конкурс проводится для мальчиков и девочек отдельно. Заявки принимаются до 31 августа 2024 года.

Сам конкурс пройдёт 8 сентября в соборной мечети Глазова (ул. 2-я Набережная, 11). Начало регистрации в 10:00.

Конкурс состоится в трёх номинациях: «Любимая сура», «Моё богатство», «Мой таджвид».

Подробности конкурса можно узнать из положения по ссылке.

17:35, 12 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
83
0
#Глазов\n#дети\n#ислам\n#Коран