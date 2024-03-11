Муфтий Удмуртии поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

Ижевск. Удмуртия. Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин поздравил единоверцев с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

«Наступает священное для мусульман время, когда мы постимся с рассвета до заката солнца, воздерживаясь от пищи, питья и других мирских удовольствий», — обратился руководитель Республиканского духовного управления мусульман Удмуртии

Он напомнил про особую святость и благодать месяца Рамадан, который приносит много духовных возможностей верующим. Пост в этот месяц является не только физическим воздержанием от еды и питья, но и духовной практикой, которая помогает верующим очищаться, укреплять свою веру, развивать самодисциплину и сострадание к нуждающимся. В этот месяц мусульмане стремятся быть ближе к Аллаху, укрепляют свою веру и учатся контролировать свои желания.

«Большое внимание следует уделять чтению Корана в Рамадан. Пророк Мухаммад учил: «Читайте Коран, ибо он придет в день Суда к тому, кто его читал, как был он его верным спутником в этой жизни». Чтение Корана позволяет укрепить свою связь со Всевышним и улучшить свои духовные качества», — напутствовал Фаиз-хазрат.

В этот месяц он также призвал не забывать о нуждающихся, оказывать помощь тем, кто нуждается в поддержке, и стремиться к доброте и состраданию: «Пусть Рамадан станет временем обновления души и сердца, временем примирения и благополучия».

Напомним, Рамадан начался накануне с заходом солнца, когда в Саудовской Аравии официально зафиксировали новолуние. Пост продлится 30 дней и завершится праздником Ураза-байрам, который выпадает на 10 апреля.