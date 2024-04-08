Ранним утром 10 апреля в мечетях Удмуртии пройдут праздничные намазы мусульман

Ижевск. Удмуртия. Праздник прекращения поста в месяц Рамадан Ураза-байрам начнётся в мечетях Удмуртии утром в среду, 10 апреля. Об этом сообщил в соцсетях муфтий республики Фаиз Мухамедшин.

Напомним, священный для мусульман месяц начался в ночь с 10 марта. 30 дней правоверным последователям ислама предстояло поститься от рассвета до заката солнца. В ночь с 9 апреля пост закончится, сам праздник начнётся на следующий день.

«Праздничный день начинается с совершения коллективного праздничного намаза в мечетях. После восхода солнца в первый день месяца Шавваль мечети начинают наполняться мужчинами, пришедшими на молитву», — напомнил Фаиз-хазрат.

В мечетях городов Удмуртии празднование начнётся 10 апреля с праздничных намазов в 07:00. В сельской местности праздничные намазы начнутся через 30 минут после восхода солнца — примерно в 06:00.

«Праздничный намаз является обязательным для мужчин, которые являются мусульманами, обладают разумом и здоровьем и достигли совершеннолетия. От совершения этой молитвы освобождены женщины, дети, путники и немощные», — отметил муфтий Удмуртии.

Он также напомнил, что перед праздником следует взять полное омовение, умаститься благовониями и надеть свою лучшую одежду. Также по сунне перед тем, как пойти на праздничную молитву, необходимо съесть нечётное количество фиников, подтверждая окончание поста Рамадана.

До наступления времени праздничной молитвы необходимо выплатить фитр-садака — заключительное и обязательное условие принятия поста в священный месяц Рамадан.

«В переводе с арабского языка слово «фитр» означает «разговение». Это обязательная выплата для всех дееспособных мусульман вне зависимости от их пола, возраста и достатка, которую необходимо выплатить до наступления Праздника Ураза Байрам», — подчеркнул Фаиз-хазрат

Он также отметил, что по пути в мечеть желательно произносить такбиры: «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ля иляха илля-лЛаху, Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ва лилЛяхи-ль-хамд!».