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В России запретили распространение более чем 80 западных СМИ

16:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В России запретили распространение более чем 80 западных СМИ
16:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Россия\n#Евросоюз\n#Запад\n#конфликт\n#СВО\n#информация\n#СМИ
Фото: pxhere.com
63
0

Данная мера вводится в ответ на аналогичный запрет со стороны ЕС.

Москва. С 25 июня с территории России ограничивается доступ к распространению 81 СМИ Евросоюза. Об этом заявили в МИД РФ, передает RT.

Данная мера является ответом на принятое Советом Евросоюза 17 мая решение о запрете распространения в европейских странах таких СМИ, как РИА Новости, МИЦ «Известия» и «Российская газета». Оно также начало действовать с 25 июня.

Среди попавших под ограничения в России – немецкие издания Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская газета El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французские Le Monde, Liberation и общеевропейские Politico и EUobserver.

В МИД отметили, что данные масс-медиа передают недостоверную информацию об СВО.

16:14, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Россия\n#Евросоюз\n#Запад\n#конфликт\n#СВО\n#информация\n#СМИ