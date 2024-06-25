В России запретили распространение более чем 80 западных СМИ

Москва. С 25 июня с территории России ограничивается доступ к распространению 81 СМИ Евросоюза. Об этом заявили в МИД РФ, передает RT.

Данная мера является ответом на принятое Советом Евросоюза 17 мая решение о запрете распространения в европейских странах таких СМИ, как РИА Новости, МИЦ «Известия» и «Российская газета». Оно также начало действовать с 25 июня.

Среди попавших под ограничения в России – немецкие издания Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская газета El País, итальянские La Stampa, La Repubblica, французские Le Monde, Liberation и общеевропейские Politico и EUobserver.

В МИД отметили, что данные масс-медиа передают недостоверную информацию об СВО.