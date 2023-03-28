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Мэр Воркуты станет участником спецоперации

17:14, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Мэр Воркуты станет участником спецоперации
17:14, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
7
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#спецоперация\n#Коми\n#Воркута\n#чиновники\n#мэр\n#СВО
Фото: duma.gov.ru
7
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Решение Ярослава Шапошникова поддержал руководитель Республики Коми Владимир Уйба.

Воркута. Республика Коми. Глава Воркуты Ярослав Шапошников намерен заключить контракт и отправиться в зону спецоперации. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Информацию агентству подтвердили в пресс-службе администрации города.

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — приводит RT слова Шапошникова.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал решение градоначальника.

17:14, 28 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
7
0
#Украина\n#Донбасс\n#военные\n#спецоперация\n#Коми\n#Воркута\n#чиновники\n#мэр\n#СВО