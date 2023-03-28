Мэр Воркуты станет участником спецоперации

Воркута. Республика Коми. Глава Воркуты Ярослав Шапошников намерен заключить контракт и отправиться в зону спецоперации. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

Информацию агентству подтвердили в пресс-службе администрации города.

«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — приводит RT слова Шапошникова.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал решение градоначальника.