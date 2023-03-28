Мэр Воркуты станет участником спецоперации

Решение Ярослава Шапошникова поддержал руководитель Республики Коми Владимир Уйба.
Воркута. Республика Коми. Глава Воркуты Ярослав Шапошников намерен заключить контракт и отправиться в зону спецоперации. Об этом пишет RT со ссылкой на РИА Новости.
Информацию агентству подтвердили в пресс-службе администрации города.
«Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции... Вместе со мной из Воркуты поедут пять моих коллег», — приводит RT слова Шапошникова.
Глава Республики Коми Владимир Уйба поддержал решение градоначальника.