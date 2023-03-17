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Мобилизованные россияне отправились в первые отпуска из зоны СВО

17:40, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Мобилизованные россияне отправились в первые отпуска из зоны СВО
17:40, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
270
0
#Россия\n#отпуск\n#спецоперация\n#мобилизация
Фото: unsplash.com (Tengyart)
270
0

Отдых им предоставили на две недели.

Москва. Мобилизованные россияне отправились в свои первые отпуска из зоны проведения спец операции на Украине. Как передаёт «Интерфакс», об этом сообщили в Минобороны России в пятницу, 17 марта.

«В свои первые отпуска из зоны проведения специальной военной операции прибыли военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, для всех участников спецоперации «по защите населения Донбасса установлен регулярный 14-дневный отпуск».

Напомним, 16 марта президент России Владимир Путин поручил силовым ведомствам до 15 апреля решить вопрос по предоставлению раз в полгода участникам СВО двухнедельного отпуска.

17:40, 17 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
270
0
#Россия\n#отпуск\n#спецоперация\n#мобилизация