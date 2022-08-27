Образ доктора Ливси из советского мультфильма завоевывает мировую популярность

Москва. Образ доктора Ливси из советского мультфильма «Остров сокровищ» набирает мировую популярность. Многие молодые пользователи за рубежом называют этого гиперпозитивного персонажа своим кумиром, пишет канал РЕН ТВ.

Напомним, полнометражный мультфильм «Остров сокровищ» по одноименному роману Стивенсона был создан в Украинской ССР в 1989 года на студии «Киевнаучфильм». Режиссер Давид Черкасский вложил в двухсерийную картину множество колоритных персонажей, самым веселым из которых является, конечно, доктор Ливси.

Неунывающий здоровяк с заразительным смехом привлекает во многом подростковую аудиторию. Кадры из фильма, где присутствует веселый доктор, и его реплики расходятся на мемы, его характерную походку пытаются копировать. Пользователи скупают фигурки «русского» Ливси, пытаются мастерить их сами, воссоздают из конструкторов сцены с его участием.

Советский и украинский актер Евгений Паперный, озвучивавший брутального и доброго доктора, четко угадал с интонацией. Артист рассказал журналистам, что зашкаливающий позитив своего героя он перенял у одного своего коллеги.

«Этот человек, когда он появлялся в Доме кино, он говорил: «Женька! Я написал новый сценарий! Слушай, ты там будешь играть главную роль! Ха-ха-ха-ха!», – вспоминает актер и заливается смехом доктора Ливси.

«Он брутальный, он улыбающийся, он добрый. В общем, такие выражения характеров и были свойственны советским мультикам», – подметила член совета гильдии маркетологов Анастасия Птуха.

«Почему именно этот герой на Западе пользуется большим успехом? Да потому что нет там таких героев. Все время какие-то уроды», – считает народный артист России Илья Резник.

«Там сидит оптимист, воплощающий жизнь», – добавил Паперный.