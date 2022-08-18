Прокуроры выявили почти 5 тысяч нарушений в работе служб занятости Приволжья

Нижний Новгород. Нижегородская область. Безработных в Приволжском федеральном округе пытались трудоустроить на непригодные для них вакансии. Факты нарушения законодательства в сфере занятости населения были выявлены в ходе проверок, сообщили в Управлении Генпрокуратуры России по ПФО.

Всего с начала 2022 года на территории округа было установлено и пресечено 4,8 тыс. случаев несоблюдения прав граждан.

Так, в Воткинске (Удмуртия) местный центр занятости населения пытался устроить инвалида, имеющего медицинские противопоказания к работам, связанным с движущимися механизмами, на должность станочника деревообрабатывающих станков.

Кроме того, в Удмуртии, а также Пермском крае, Нижегородской области и ряде других регионов безработным предлагали вакансии в удаленных районах либо без учета состояния их здоровья.

В Татарстане, Пермском крае, Оренбургской и Самарской областях работодатели и службы занятости нарушали нормы квотирования рабочих мест для инвалидов.

В Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Пензенской областях с заявителей требовали излишние документы либо необоснованно ограничивали круг получателей государственных услуг.

В Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях пресечены факты неправильного определения срока назначения пособий лицам предпенсионного возраста, который должен составлять 12 месяцев.

После вмешательства прокуроров выявленные нарушения устранены. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено свыше 2 тыс. должностных лиц. Пострадавшим от их деятельности гражданам суды уже предписали выплатить в общей сложности 535 тыс. рублей.