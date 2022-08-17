Бывшего начальника МЧС по Курганской области отправили в колонию на 6 лет

Курган. Курганская область. Экс-руководитель Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков проведет ближайшие 6 лет в колонии. Такой приговор вынес ему суд в Кургане, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Бывшего главу ведомства признали виновным в поставках в 2018 году негодной робототехники по гособоронзаказу, ущерб для бюджета превысил 56,5 млн рублей.

Также в вину Рожкову вменили присвоение незаконно начисленной зарплаты начальника ведомства в период, когда он уже не исполнял обязанности руководителя (в сентябре 2019 года). Для этого он ввел в заблуждение главного бухгалтера регионального управления МЧС и несколько месяцев продолжал получать повышенный оклад.

Кроме того, было доказано, что чиновник на протяжении нескольких лет использовал в личных целях квадроцикл, снегоход и строительную технику МЧС.

В итоге Рожкова осудили по пункту «в» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий»), части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)

Кроме 6 лет в колонии общего режима, осужденному на 2 года запретили занимать должности, связанные с государственной службой, также он лишен звания полковника внутренней службы.

Добавим, Рожкова задержали в марте 2020 года.