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Зоомагазинам могут запретить продавать кошек и собак

17:04, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
Зоомагазинам могут запретить продавать кошек и собак
17:04, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Госдума\n#законопроект\n#депутаты\n#домашние животные\n#собаки\n#кошки
Фото: pixabay.com
91
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Законопроект уже прошел первое чтение.

Москва. Собак и кошек в России перестанут продавать в зоомагазинах. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме, пишет «Парламентская газета».

По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты Федерального Собрания Владимира Бурматова, приобретать крупных животных можно будет только через специальные питомники, где будут созданы все условия для содержания псов и котов. У зоомагазинов останется право торговать мелкими животными – грызунами, рыбками и попугайчиками.

Владимир Бурматов пояснил, что законопроект был разработан в связи с многочисленными обращениями зоозащитников, поступивших ему на почту.

Во втором и третьем, окончательном чтении, закон может быть принят осенью 2022 года.

17:04, 12 августа, 2022
Евгений Кандаков
91
0
#Госдума\n#законопроект\n#депутаты\n#домашние животные\n#собаки\n#кошки