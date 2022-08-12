Зоомагазинам могут запретить продавать кошек и собак

Москва. Собак и кошек в России перестанут продавать в зоомагазинах. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме, пишет «Парламентская газета».

По словам председателя комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты Федерального Собрания Владимира Бурматова, приобретать крупных животных можно будет только через специальные питомники, где будут созданы все условия для содержания псов и котов. У зоомагазинов останется право торговать мелкими животными – грызунами, рыбками и попугайчиками.

Владимир Бурматов пояснил, что законопроект был разработан в связи с многочисленными обращениями зоозащитников, поступивших ему на почту.

Во втором и третьем, окончательном чтении, закон может быть принят осенью 2022 года.