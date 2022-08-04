Путин присвоил посмертно звание Героя России полковнику ДНР Ольге Качуре

Москва. Погибшая в Горловке полковник Народной милиции ДНР Ольга Качура стала Героем России. Указ об этом подписал 4 августа президент РФ Владимир Путин, пишет Газета.ру.

Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, говорится в документе.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, замкомандира артдивизиона Ольга Качура погибла при обстреле города украинскими военными 29 июля. Отмечается, что женщина вступила в ряды ополчения в апреле 2014 года, боевой путь начала под Славянском, стояла у истоков Народной милиции ДНР. Во время спецоперации 2022 года ее подразделение уничтожило значительное количество живой силы и техники противника, включая натовские образцы вооружений в районе населенных пунктов Троицкое, Новоселовка, Верхнеторецкое и Попасная. До начала военной карьеры Ольга Качура (позывной Корса) отслужила 16 лет в органах внутренних дел.

Ранее звание Героя Донецкой народной республики присвоил Ольге Качуре глава ДНР Денис Пушилин.

Напомнил, в мае 2022 года российским Орденом Мужества посмертно наградили полковника ДНР Арсена Павлова (позывной Моторола), убитого в результате теракта украинских спецслужб в Донецке в 2016 году

А в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России сменившего Моторолу на посту командира батальона «Спарта» Владимиру Жоге. Он погиб в Волновахе, прикрывая эвакуацию мирных жителей. Также он стал посмертно Героем ДНР.