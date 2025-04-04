Якшур-Бодья. Удмуртия. Избирательному участку 33/20 Якшур-Бодьинского района Удмуртии присвоили имя Героя Советского Союза Феодоры Пушиной. Об этом сообщает Избирком республики.

С ходатайством о присвоении статуса именного избирательному участку вышел Общественный совет Якшур-Бодьинского района. Феодора Пушина родилась 1 ноября 1923 года в селе Иж-Забегалово Якшур-Бодьинской волости в многодетной крестьянской семье. 5 апреля 1942 года была призвана на фронт в санитарную роту, принимала участие в Курской битве, освобождении Харькова, Левобережной Украины и Донбасса, форсировании Днепра, освобождении Киева.

7 февраля 1943 года Пушина вывела 45 раненых бойцов из-под артиллерийско-миномётного огня, а спустя всего 4 дня, находясь на передовом медицинском пункте, Феодора оказала медицинскую помощь 57-ми раненым бойцам и командирам.

6 ноября 1943 лейтенант медицинской службы Феодора Пушина погибла, спасая раненых бойцов из разбомбленного фашистами госпиталя в селе Святошино под Киевом. В этот день советские войска освободили Киев. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года Феодоре Андреевне Пушиной посмертно.

Помещение для голосования избирательного участка № 33/20 располагается в здании Большеошворцинского сельского информационно-культурного центра Якшур-Бодьинского района. В границы избирательного участка входят шесть населённых пунктов, в том числе деревня Иж-Забегалово, в которой родилась Феодора Андреевна, и деревня Большие Ошворцы, в которой она окончила семилетнюю сельскую школу.