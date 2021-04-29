Конституционный суд разъяснил возможность изъятия у должников единственного жилья

Судам нужно учитывать нормы жилой площади.

Москва. Конституционный суд России частично разрешил изымать у должников единственное жилье. Постановление было опубликовано 27 апреля.

По мнению судей, нормы Гражданского процессуального кодекса и закона «О банкротстве» полностью не запрещают обращать взыскание на жилье. Уточняется, что суды при разрешении таких дел должны учитывать условия сделки, размер долга, рыночную стоимость недвижимости. В то же время, это не должно вынуждать должника переезжать в другой город.

Таким образом, исходя из текста постановления, наложить взыскание на единственное жилье для погашения долгов можно при соблюдении условий. Человека нельзя оставить без квартиры или дома в соответствии с нормативами площади той местности, где он проживает.

Законодателям предстоит внести изменения в гражданское процессуальное законодательство и дать судам возможность взыскивать жилье, если его площадь превышает жилищный норматив.

В постановлении Конституционный суд ссылается на жалобу гражданина Ивана Ревкова, который больше 20 лет назад одолжил своей знакомой 772 тыс. рублей. За годы сумма выросла до 4 млн рублей. Должница в это время купила себе квартиру площадью 110 кв.м. Самому Ревкову в судах отказывали в продаже имущества женщины, ссылаясь на статью 446 ГПК России, которая запрещает обращать взыскание на единственное жилье. Дело мужчины будут пересматривать.