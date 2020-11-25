Госдума одобрила переход Волгоградской области в московский часовой пояс

Ранее регион относился к зоне, где к столичному времени прибавляют один час.



Москва. Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении просьбу властей Волгоградской области о возвращении региона к московскому времени. Об этом пишет ИА REGNUM.

В документе говорится о переводе Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК +1, UTC+4) во 2-ю часовую зону (МСК, UTC+3).

Как отметил представитель региона Михаил Струк, изменение часового пояса – процесс непростой. В связи с этим уполномоченный по защите прав предпринимателей региона обращала внимание руководства Волгоградской области на сложности в синхронизации трудовых процессов в организациях. В частности, это приводит к сверхурочным работам.

Михаил Струк на эти претензии ответил, что власти региона отдают себе отчет в том, что при любом развитии событий всегда останутся те, кто будет недоволен сложившейся ситуацией по объективным и субъективным причинам.

Напомним, в марте 2018 года волгоградцы выбрали себе 3-ю часовую зону. Однако после 2 лет тестирования этого варианта, 65% жителей региона предпочли вернуться к московскому времени. Опрос на эту тему состоялся в июле 2020 года.