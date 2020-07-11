Генпрокуратура озвучила причину гибели группы Дятлова

В результате расследования подтвердилась версия о сходе лавины.

Екатеринбург. Свердловская область. Заместитель начальника управления Генпрокуратуры Уральского федерального округа Андрей Курьяков озвучил причину гибели туристической группы Игоря Дятлова. По данным Известий, которые ссылаются на РИА «Новости», причиной гибели группы назвали сход снежной лавины.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение», – цитирует издание слова Курьякова.

По его словам, во время бурана туристы из группы Игоря Дятлова выбрались из палаток и отошли на 50 м к каменной гряде, но потом не смогли найти свои палатки. Дело в том, что видимость в этот момент составлял всего около 16 м. Молодые люди попытались развести костер, но не успели. Из-за температуры в -40, -45 градусов по Цельсию они замерзли.

По словам специалистов, эксперимент показал, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если известно верное направление.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – заключил Курьяков.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура начала проверку, призванную выяснить причину гибели туристической группы на перевале Дятлова. Рассматривалось несколько версий – убийство, ураган, землетрясение, лавина. В ходе проверки проводилось несколько экспертиз с участием специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС.

Напомним, в начале 1959 года группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе. Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области. В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова».

По различным подсчётам, существует от 75 до 100 и более версий гибели группы, в том числе мистические и паранормальные.