Владимир Путин пообещал салюты на 9 мая в городах России

Также пройдут авиапарады.
Москва. Президент России пообещал праздничные салюты на 9 мая в городах России. Об этом он сообщил в заключительном слове на онлайн-совещании с губернаторами регионов.
«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», — сообщил президент.
Глава государства отметил, что юбилей Победы страна достойно отметит, когда появится уверенность в безопасности. Будет и парад, и марш бессмертного полка.
Напомним, что в своём обращении к гражданам Путин объявил о продлении нерабочих дней до завершения майских праздников.