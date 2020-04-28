Владимир Путин пообещал салюты на 9 мая в городах России

Также пройдут авиапарады.





Москва. Президент России пообещал праздничные салюты на 9 мая в городах России. Об этом он сообщил в заключительном слове на онлайн-совещании с губернаторами регионов.

«9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдёт авиационная техника, современные боевые самолёты и вертолёты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют», — сообщил президент.

Глава государства отметил, что юбилей Победы страна достойно отметит, когда появится уверенность в безопасности. Будет и парад, и марш бессмертного полка.

Напомним, что в своём обращении к гражданам Путин объявил о продлении нерабочих дней до завершения майских праздников.