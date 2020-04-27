Алмаз из якутского месторождения получил имя Героя Советского Союза

Всего имена выдающихся уроженцев региона будут носить 100 камней весом более 50 карат.



Якутск. Республика Саха – Якутия. Крупному ювелирному алмазу, добытому в Якутии, присвоили имя жителя региона, Героя Советского Союза Григория Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что власти Якутии приняли решение назвать в честь выдающихся жителей республики Саха 100 алмазов весом более 50 карат каждый. 2020 год - год 75-летия Победы - в регионе объявили Годом патриотизма. В связи с этим в именах драгоценных камней будет увековечена память героев Великой Отечественной войны, призванных из Якутии.

В частности, найденный на месторождении трубки «Юбилейная» ювелирный алмаз получил имя Григория Кузнецова.

Рабочий Алданских золотодобывающих приисков Григорий Дмитриевич Кузнецов отправился на фронт в 1942 году. Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождал Молдавию, Польшу, штурмовал Берлин. В ночь на 3 марта 1944 года в составе десанта переправился через реку Ингулец на Украине, захватил плацдарм для переправы основных сил. Отбил несколько атак, вызвал панику в рядах гитлеровцев. Сражаясь в ходе указанной операции, Григорий Кузнецов лично уничтожил до 60 бойцов противника. В июне 1944 года получил звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями.

Добавим, с начала 2020 года имена Героев Советского Союза присвоены уже 6 крупным алмазам. В рамках проекта планируется также давать драгоценным камням имена Героев Социалистического Труда и других заслуженных людей, внесших большой вклад в развитие Якутии.