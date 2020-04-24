Во Владивостоке умерла изобретатель конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Также кондитер являлась автором рецептов торта «Мечта», конфет «Комета» и «Метеорит».



Владивосток. Приморский край. В столице Приморья ушла из жизни почетный гражданин Владивостока, создатель знаменитых конфет «Птичье молоко» Анна Федоровна Чулкова. Как сообщает пресс-служба города, кондитеру было 86 лет.

Уроженка Рязанской области, на Дальний Восток Анна Чулкова переехала в 1940 году с семьей по программе переселения. В 16 лет устроилась работать на Владивостокскую кондитерскую фабрику.

Рецептуру конфет «Птичье молоко» Анна Федоровна разработала в 1967 году. В Москве был объявлен конкурс между кондитерами всей страны на создание нового десерта с начинкой суфле. Жюри присудило первое место изделию из Владивостока, автором которого была Анна Чулкова.

В дальнейшем Анна Федоровна создала также шоколадно-вафельный торт «Мечта», конфеты «Комета», «Метеорит». А за конфеты «Золотой Рог» ей присвоили бронзовую медаль ВДНХ.

Кондитер являлась Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственной премии, кавалером двух Орденов Ленина и Ордена Октябрьской революции.