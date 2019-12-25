Российским пенсионерам предложили выплачивать «новогодний капитал»

С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы.

Москва. В России могут ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров. Предложение об этом направил министру труда Максиму Топилину заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает агентство RT, располагающее копией документа.

Депутат считает, что на средства «новогоднего капитала» одинокие пенсионеры смогут приобрести необходимые продукты и атрибуты праздника без потерь для своего повседневного бюджета.

«Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», - отмечается в тексте инициативы.