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Российским пенсионерам предложили выплачивать «новогодний капитал»

11:11, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Российским пенсионерам предложили выплачивать «новогодний капитал»
11:11, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
205
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#Новый год\n#пенсионеры\n#Госдума России\n#инициативы\n#Минтруд России\n#деньги\n#законопроект\n#праздник
Фото: pixabay.com
205
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С инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы.

Москва. В России могут ввести «новогодний капитал» для одиноких пенсионеров. Предложение об этом направил министру труда Максиму Топилину заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает агентство RT, располагающее копией документа.

Депутат считает, что на средства «новогоднего капитала» одинокие пенсионеры смогут приобрести необходимые продукты и атрибуты праздника без потерь для своего повседневного бюджета.

«Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», - отмечается в тексте инициативы.

11:11, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
205
0
#Новый год\n#пенсионеры\n#Госдума России\n#инициативы\n#Минтруд России\n#деньги\n#законопроект\n#праздник

 

 

 


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