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Расходы россиян на новогодние подарки детям выросли на треть

11:35, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Расходы россиян на новогодние подарки детям выросли на треть
11:35, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
130
0
#дети\n#Новый год\n#подарки\n#магазины\n#покупки\n#праздник
Фото: pixabay.com
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Стоимость кондитерских изделий и фруктов к празднику подсчитали отдельно.

Москва. 1 600 рублей готовы в среднем потратить на подарки своим детям к Новому году российские родители. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на «Известия».

По словам главы Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, которые приводит издание, эта цифра на треть превышает прошлогоднюю. В 2018 году россияне соглашались порадовать детишек на сумму не выше 1,2 тыс. рублей, без учета сладостей.

За конфеты и фрукты к празднику в этом году придется заплатить в среднем около 650 рублей, или на 8% больше прошлогоднего.

Добавим, самыми популярными подарками для девочек в этом году называют кукол из популярных коллекций и выполненных в виде персонажей мультфильмов. Мальчикам чаще всего покупают роботов, квадрокоптеры, а также фигурки героев фантастических фильмов и анимационных лент.

11:35, 19 декабря, 2019
Евгений Кандаков
130
0
#дети\n#Новый год\n#подарки\n#магазины\n#покупки\n#праздник

 

 

 


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