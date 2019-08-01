Более миллиарда рублей необходимо на восстановление дамбы в Тулуне

Однако ещё необходимо провести дополнительное обследование объекта.

Иркутск. В правительстве Иркутской области подсчитали примерную стоимость восстановления дамбы на реке Ия в городе Тулун. Об этом сообщил «Росбалт».

Чтобы восстановить разрушенную во время второй волны наводнения дамбу, необходимо 1,2 млрд руб. В Минстрой России уже направили предложение о проведении инженерной защиты 11-километровой дамбы в Тулуне от затопления.

Отметим, что водозабор Красный Яр работает в штатном режиме, а воду для питья необходимо набирать из специализированных водораздаточных машин. Горячую воду подают в микрорайоны Угольщиков, Стекольный, Строитель, Гидролизный и Железнодорожник.

Напомним, что ранее уровень воды в реке Ия в районе Тулуна достиг 1125 см при критической отметке в 700 см и прекратил расти. Вода затопила те же участки, которые затронуло наводнение, произошедшее в конце июня. Отмечается, что новых подтоплений нет.