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Более миллиарда рублей необходимо на восстановление дамбы в Тулуне

14:05, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
Более миллиарда рублей необходимо на восстановление дамбы в Тулуне
14:05, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
144
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#наводнение\n#реки\n#ремонт\n#Иркутская область
Фото: pixabay.com
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Однако ещё необходимо провести дополнительное обследование объекта.

Иркутск. В правительстве Иркутской области подсчитали примерную стоимость восстановления дамбы на реке Ия в городе Тулун. Об этом сообщил «Росбалт».

Чтобы восстановить разрушенную во время второй волны наводнения дамбу, необходимо 1,2 млрд руб. В Минстрой России уже направили предложение о проведении инженерной защиты 11-километровой дамбы в Тулуне от затопления.

Отметим, что водозабор Красный Яр работает в штатном режиме, а воду для питья необходимо набирать из специализированных водораздаточных машин. Горячую воду подают в микрорайоны Угольщиков, Стекольный, Строитель, Гидролизный и Железнодорожник.

Напомним, что ранее уровень воды в реке Ия в районе Тулуна достиг 1125 см при критической отметке в 700 см и прекратил расти. Вода затопила те же участки, которые затронуло наводнение, произошедшее в конце июня. Отмечается, что новых подтоплений нет.

14:05, 01 августа, 2019
Дмитрий Стрелков
144
0
#наводнение\n#реки\n#ремонт\n#Иркутская область

 

 

 


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