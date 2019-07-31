Уровень воды в реке Ия в Тулуне пошел на спад

Снижение зафиксировали на 25 см.

Иркутск. Уровень воды в реке Ия, которая затопила город Тулун в Иркутской области, начал спадать. Об этом сообщает RT в среду, 31 июля.

Фиксируется снижение на 25 см, составив в последний день июля 1100 см. За обстановкой в Тулуне наблюдают военнослужащие Центрального военного округа.

«Военнослужащие Центрального военного округа вновь подключили беспилотную авиацию для мониторинга второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области. Комплекс «Орлан-10» проводит съёмку местности на высоте от 300 до 600 метров, максимальное время работы в воздухе — 10 часов. Все данные в онлайн режиме выводятся в штаб группировки Минобороны России, который развёрнут в Тулуне», — сообщили в штабе ЦВО.

Напомним, что в конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.