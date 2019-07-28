На аукционе в России продали гитару с автографами музыкантов The Doors

Инструмент ушёл с молотка почти за 1 млн рублей.

Москва. Гитара с автографами участников американской рок-группы The Doors была продана на аукционе в России. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что гитара ушла с молотка почти за 1 млн рублей. Стартовая цена лота составила 790 тыс. рублей. Аукцион прошёл на территории подмосковного Серпухова в рамках фестиваля Big Gun.

Среди других лотов были выставлены автографы участников популярных рок-групп, а также обложка группы Nirvana с автографом Курта Кобейна. Однако она так и не была продана.