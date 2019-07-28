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На аукционе в России продали гитару с автографами музыкантов The Doors

11:16, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
На аукционе в России продали гитару с автографами музыкантов The Doors
11:16, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Москва\n#музыканты\n#аукцион\n#гитара
Фото: Аукционный дом «Литфонд»
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Инструмент ушёл с молотка почти за 1 млн рублей.

Москва. Гитара с автографами участников американской рок-группы The Doors была продана на аукционе в России. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что гитара ушла с молотка почти за 1 млн рублей. Стартовая цена лота составила 790 тыс. рублей. Аукцион прошёл на территории подмосковного Серпухова в рамках фестиваля Big Gun.

Среди других лотов были выставлены автографы участников популярных рок-групп, а также обложка группы Nirvana с автографом Курта Кобейна. Однако она так и не была продана.

11:16, 28 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
210
0
#Москва\n#музыканты\n#аукцион\n#гитара

 

 

 


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