Хаски обжалует решение суда о блокировке еще трех клипов

Видео может вызвать у подростков «интерес к совершению суицида».

Москва. Дмитрий Кузнецов (псевдоним Хаски) обжалует решение суда о блокировке его клипов. Об этом адвокат рэпера Алексей Аванесян рассказал «РГ».

Отмечается, 4 клипа заблокировали еще в середине декабря по решению Краснодарского суда. Однако Хаски узнал об этом недавно в Таганском суде Москвы, где он пытается оспорить блокировку своего видео на песню «Иуда». На процессе такую информацию предоставил представитель Роскомнадзора.

Речь идет о клипах «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Ведомство посчитало, что видео могут вызвать у несовершеннолетних «интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений».

Исполнитель намерен обжаловать решение.

«Дело поступило в суд 27 ноября. Хаски в это время находился в Краснодаре, однако ему никто не сообщил о возникших претензиях. Оказалось, некий гражданин обратился в прокуратуру Карасунского округа, которая на основании поступившего заявления вышла с иском в суд к Роскомнадзору. До сих пор неизвестно, проводилась ли экспертиза произведений Кузнецова, а его самого даже не уведомили о вынесенном решении», - пояснил адвокат.

Сам Хаски, по словам Аванесяна, сейчас в Москве и продолжает заниматься творчеством. Заседание пройдет 19 марта.

Напомним, рэпер получил 12 суток административного ареста по обвинению в нарушении трех административных статей. В клубе Краснодара должен был пройти его концерт, однако помещение обесточили. Тогда Хаски вышел на улицу, взобрался на чужой автомобиль и дал импровизированный концерт.

Кузнецова освободили после трех суток заключения по решению суда.