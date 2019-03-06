play
pause
  • $ 65.8 ↑
  • € 74.51 ↓

Хаски обжалует решение суда о блокировке еще трех клипов

13:36, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
13:36, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
118
0
#музыка\n#артисты\n#блокировка
Фото: Ридус
118
0

Видео может вызвать у подростков «интерес к совершению суицида».

Москва. Дмитрий Кузнецов (псевдоним Хаски) обжалует решение суда о блокировке его клипов. Об этом адвокат рэпера Алексей Аванесян рассказал «РГ».

Отмечается, 4 клипа заблокировали еще в середине декабря по решению Краснодарского суда. Однако Хаски узнал об этом недавно в Таганском суде Москвы, где он пытается оспорить блокировку своего видео на песню «Иуда». На процессе такую информацию предоставил представитель Роскомнадзора.

Речь идет о клипах «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17». Ведомство посчитало, что видео могут вызвать у несовершеннолетних «интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани и иных бранных слов и выражений».

Исполнитель намерен обжаловать решение.

«Дело поступило в суд 27 ноября. Хаски в это время находился в Краснодаре, однако ему никто не сообщил о возникших претензиях. Оказалось, некий гражданин обратился в прокуратуру Карасунского округа, которая на основании поступившего заявления вышла с иском в суд к Роскомнадзору. До сих пор неизвестно, проводилась ли экспертиза произведений Кузнецова, а его самого даже не уведомили о вынесенном решении», - пояснил адвокат.

Сам Хаски, по словам Аванесяна, сейчас в Москве и продолжает заниматься творчеством. Заседание пройдет 19 марта.

Напомним, рэпер получил 12 суток административного ареста по обвинению в нарушении трех административных статей. В клубе Краснодара должен был пройти его концерт, однако помещение обесточили. Тогда Хаски вышел на улицу, взобрался на чужой автомобиль и дал импровизированный концерт.

Кузнецова освободили после трех суток заключения по решению суда.

 

13:36, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
118
0
#музыка\n#артисты\n#блокировка

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Ночные бабочки: юные жительницы Удмуртии стали проститутками ради больших денег

16:40, 27 февраля, 2019
4358

В Удмуртии пес 4 дня просидел привязанным в лесу

3800
11:34, 27 февраля, 2019

Жители Ижевска сообщили о гуляющем по городу медведе

3425
14:38, 28 февраля, 2019

Напугавший жителей Ижевска медведь сбежал из цирка

2941
15:15, 28 февраля, 2019

Суд обязал жителя Удмуртии снести возведенную им церковь

2863
16:25, 03 марта, 2019

Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
3293

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

2260
16:54, 27 февраля, 2019

Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

1739
16:15, 28 февраля, 2019

Пользователи сети раскритиковали экс-супругу депутата за высказывание о «нищебродах»

1088
10:47, 02 марта, 2019

Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила конкурс на лучший мем с ее персоной

989
20:00, 03 марта, 2019

Фотографировавшуюся на льдине пенсионерку унесло в море в Исландии

14:08, 02 марта, 2019
3407

В Германии забеспокоились о транзите газа через Украину

1858
11:10, 03 марта, 2019

Госдеп отреагировал на приостановку Россией участия в договоре о ликвидации вооружения

1135
09:50, 05 марта, 2019

В США оштрафовали TikTok на 5,7 млн долларов за сбор данных о детях

898
14:54, 28 февраля, 2019

Россия, Китай и Индия выступили против военного решения в Венесуэле

746
11:20, 27 февраля, 2019

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: выращивание африканских сомов и фестиваль фейерверков

Спартакиада "КОМОС ГРУПП"

Репетиция номера «Па-де-де на лошадях» в цирке Ижевска