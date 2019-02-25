Георгия Данелию ввели в искусственную кому в Москве

Режиссера госпитализировали с воспалением легких.
Москва. Георгия Данелию ввели в искусственную кому в одной из московских клиник. Об этом пишут «Известия».
Скорую помощь он вызвал из-за одышки - режиссер несколько лет страдает эмфиземой легких.
В больницу Данелию госпитализировали с воспалением.
«Выровняли ему немножко дыхание, он в искусственной форме, восстанавливают дыхание. У него воспаление легких инфекционное», - сообщила супруга режиссера Галина Юркова-Данелия.
Его состояние оценивают как тяжелое.
Георгий Данелия снял всенародно любимые фильмы такие, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Кин-дза-дза!» и другие.