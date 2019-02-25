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Георгия Данелию ввели в искусственную кому в Москве

10:38, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:38, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#здоровье\n#кино\n#фильмы\n#кома
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режиссера госпитализировали с воспалением легких.

Москва. Георгия Данелию ввели в искусственную кому в одной из московских клиник. Об этом пишут «Известия».

Скорую помощь он вызвал из-за одышки - режиссер несколько лет страдает эмфиземой легких.

В больницу Данелию госпитализировали с воспалением.

«Выровняли ему немножко дыхание, он в искусственной форме, восстанавливают дыхание. У него воспаление легких инфекционное», - сообщила супруга режиссера Галина Юркова-Данелия.

Его состояние оценивают как тяжелое.

Георгий Данелия снял всенародно любимые фильмы такие, как «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Кин-дза-дза!» и другие.

10:38, 25 февраля, 2019
Дарья Снидкова
108
0
#здоровье\n#кино\n#фильмы\n#кома

 

 

 


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