Врио главы Башкирии извинился перед активистом, которого мэр Сибая назвал «экскрементом» и козлом

Жители города кричат об экологической катастрофе.
Сибай. Башкирия. Врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед активистом, которого мэр Сибая Рустем Афзалов обозвал «непонятный экскрементом» и козлом. Об этом пишет «Говорит Москва».
Напомним, в карьере под Сибаем тлеет руда, из-за чего жители не могут нормально дышать: в воздухе с середины ноября фиксируют превышение концентрации диоксида серы.
Власти обещали исправить ситуацию к 1 февраля и даже решили подтопить карьер, однако устойчивый запах серы и смог есть и сейчас.
На прошлой неделе активист на фоне недовольных горожан записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться.
Позже мэр назвал его «непонятным экстрементом» и козлом.
В понедельник, 18 февраля, Хабиров принес извинения активисту.
«Вы совершили очень серьёзную ошибку. Оскорблять человека нельзя. <...> Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан», - обратился врио главы к Афзалову.
Ликвидировать ситуацию планируют к концу марта.
Видеообращение Президенту РФ В.В.Путину от граждан г.Сибай по экологической катастрофе
Видеообращение Президенту РФ В.В.Путину от граждан г.Сибай Республики Башкортостан по экологической катастрофе. 10.02.2019 г.