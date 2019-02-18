Врио главы Башкирии извинился перед активистом, которого мэр Сибая назвал «экскрементом» и козлом

Жители города кричат об экологической катастрофе.

Сибай. Башкирия. Врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед активистом, которого мэр Сибая Рустем Афзалов обозвал «непонятный экскрементом» и козлом. Об этом пишет «Говорит Москва».

Напомним, в карьере под Сибаем тлеет руда, из-за чего жители не могут нормально дышать: в воздухе с середины ноября фиксируют превышение концентрации диоксида серы.

Власти обещали исправить ситуацию к 1 февраля и даже решили подтопить карьер, однако устойчивый запах серы и смог есть и сейчас.

На прошлой неделе активист на фоне недовольных горожан записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться.

Позже мэр назвал его «непонятным экстрементом» и козлом.

В понедельник, 18 февраля, Хабиров принес извинения активисту.

«Вы совершили очень серьёзную ошибку. Оскорблять человека нельзя. <...> Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан», - обратился врио главы к Афзалову.

Ликвидировать ситуацию планируют к концу марта.