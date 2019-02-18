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Врио главы Башкирии извинился перед активистом, которого мэр Сибая назвал «экскрементом» и козлом

14:01, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
14:01, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Башкирия\n#карьер\n#мэр\n#активисты\n#извинения\n#оскорбления\n#смог
Фото: Говорит Москва
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Жители города кричат об экологической катастрофе.

Сибай. Башкирия. Врио главы Башкирии Радий Хабиров извинился перед активистом, которого мэр Сибая Рустем Афзалов обозвал «непонятный экскрементом» и козлом. Об этом пишет «Говорит Москва».

Напомним, в карьере под Сибаем тлеет руда, из-за чего жители не могут нормально дышать: в воздухе с середины ноября фиксируют превышение концентрации диоксида серы.

Власти обещали исправить ситуацию к 1 февраля и даже решили подтопить карьер, однако устойчивый запах серы и смог есть и сейчас.

На прошлой неделе активист на фоне недовольных горожан записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться.  

Позже мэр назвал его «непонятным экстрементом» и козлом. 

В понедельник, 18 февраля, Хабиров принес извинения активисту.

«Вы совершили очень серьёзную ошибку. Оскорблять человека нельзя. <...> Я вместо вас извиняюсь перед тем, кого вы имели в виду, и считаю, что на этом инцидент исчерпан», - обратился врио главы к Афзалову.

Ликвидировать ситуацию планируют к концу марта.

 

Видеообращение Президенту РФ В.В.Путину от граждан г.Сибай по экологической катастрофе

Видеообращение Президенту РФ В.В.Путину от граждан г.Сибай Республики Башкортостан по экологической катастрофе. 10.02.2019 г.

14:01, 18 февраля, 2019
Дарья Снидкова
102
0
#Башкирия\n#карьер\n#мэр\n#активисты\n#извинения\n#оскорбления\n#смог

 

 

 


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