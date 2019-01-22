Едкий смог над Сибаем: в Башкирии тлеющий карьер готовят к подтоплению

Жители жаловались на запах еще осенью.





Сибай. Башкирия. Тлеющий с осени полукилометровый карьер в Сибае готовят к подтоплению. Об этом пишет РБК-Башкортостан.

Как сообщает Общественное телевидение России, в городе почти месяц действует режим повышенной готовности из-за высокой концентрации диоксида серы в воздухе. Из-за смога в школах отменили физкультуру на улице, без прогулок остались детсадовцы. Жителям выдают марлевые маски и активированный уголь.

Горожане начали жаловаться на едкий смог еще в ноябре, однако местные власти объяснили причины только 12 декабря.

Чтобы остановить окислительный процесс, специалисты решили частично подтопить карьер.

Примерно за неделю из шахты вынесут все оборудование и кабели. После процедуры работы в карьере продолжатся.

В администрации обещают решить проблему к 1 февраля.