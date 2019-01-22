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Едкий смог над Сибаем: в Башкирии тлеющий карьер готовят к подтоплению

15:05, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
15:05, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
82
0
#Башкирия\n#экология\n#город\n#карьер\n#смог
Фото: Соцсети (proufu.ru)
82
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Жители жаловались на запах еще осенью.

Сибай. Башкирия. Тлеющий с осени полукилометровый карьер в Сибае готовят к подтоплению. Об этом пишет РБК-Башкортостан.

Как сообщает Общественное телевидение России, в городе почти месяц действует режим повышенной готовности из-за высокой концентрации диоксида серы в воздухе. Из-за смога в школах отменили физкультуру на улице, без прогулок остались детсадовцы. Жителям выдают марлевые маски и активированный уголь.

Горожане начали жаловаться на едкий смог еще в ноябре, однако местные власти объяснили причины только 12 декабря.

Чтобы остановить окислительный процесс, специалисты решили частично подтопить карьер.

Примерно за неделю из шахты вынесут все оборудование и кабели. После процедуры работы в карьере продолжатся.

В администрации обещают решить проблему к 1 февраля.

15:05, 22 января, 2019
Дарья Снидкова
82
0
#Башкирия\n#экология\n#город\n#карьер\n#смог

 

 

 


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